Hakimi: “Con Mbappé c’è una connessione reale. Mi ha aiutato a inserirmi nel PSG”

Achraf Hakimi, esterno destro ex Inter e oggi al Paris Saint-Germain, ha così parlato del suo inserimento nello spogliatoio dei transalpini durante un’intervista con BeIn Sports all’interno dello speciale “This is Paris”: “Nel calcio hai tanti compagni di squadra, ma alla fine saranno pochi i veri amici. Nel caso di Mbappé, c’è una reale connessione tra noi. Appena arrivato mi ha aiutato tantissimo, soprattutto per integrarmi: quando ne avevo bisogno mi ha dato una mano, considerando il suo status di stella mondiale non è scontato. Gli sono grato, non parlavo la lingua e non conoscevo nessuno”.

Foto: Twitter PSG