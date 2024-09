Hakimi: “Caso Dembelé? Siamo un gruppo unito. Arsenal avversario tosto”

Achraf Hakimi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Arsenal. Queste le parole del terzino del PSG: “È vero che dall’arrivo di Luis Enrique ho sentito fiducia. Mi ha permesso di esprimermi e mi ha dato la libertà in campo. Sono diventato un giocatore migliore”.

Ambizioni: “Penso che il PSG di quest’anno sia la continuazione di quello dell’anno scorso. C’è unione tra i giocatori, una grande gruppo in ogni partita. Questo è il punto forte di questa squadra e penso che lo rivedremo”.

L’avversario: “L’Arsenal è una squadra molto difficile contro cui giocare, sarà una partita complicata. È una partita molto importante per noi, sono tre punti determinanti soprattutto con questo nuovo formato della Champions League. Il PSG è una squadra rispettata in Europa, è una squadra con grandi giocatori e sono sicuro che nessuna squadra voglia giocare contro il PSG“.

L’esclusione di Dembélé: “Non so quali siano i piani dell’allenatore. Che Ousmane giochi o meno non fa differenza: la cosa più importante in questo PSG è il collettivo, può giocare e far bene chiunque. Siamo una cosa sola, un gruppo unito e sappiamo che Ousmane Dembélé ha sempre dato il massimo per la squadra”.

La partita: “Sarà una partita tra due squadre molto forti, bellissima partita da vedere. Sappiamo che sfruttano molto i calci piazzati e siamo concentrati su questo aspetto, perché è uno dei loro punti di forza. Penso che sarà una bella partita in cui entrambe le squadre vogliono mostrare la loro personalità”.

