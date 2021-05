Hakimi: “Adesso l’Inter può aprire un ciclo. Conte? Grazie a lui sono più completo”

In un’intervista a Sportweek che uscirà domani, Achraf Hakimi ha parlato del progetto Inter dopo la vittoria dello scudetto. Il terzino marocchino è stato uno dei grandi protagonisti di questa stagione interista, il suo primo anno in maglia nerazzurra è stata un crescendo grazie al lavoro di Antonio Conte e il suo staff. Ecco un estratto della sua intervista: “Conte? Devo a lui se oggi sono più completo. Ma lo scudetto ha reso tutti noi più forti di testa e adesso l’Inter può aprire un ciclo. Tanti di noi hanno trovato in lui un nuovo elemento di identificazione”.

Foto: Instagram personale