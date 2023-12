Durante l’intervista concessa a Bild TV, il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, ha così parlato di Thomas Muller e della trattativa per il suo rinnovo: “È un’icona assoluta per il Bayern e un giocatore con grandi meriti qui. Vorremmo tutti che concludesse la sua carriera a Monaco. Siamo in trattativa, sono ottimista e spero che rimanga con noi”.

Foto: Instagram Muller