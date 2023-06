Hainer: “Spenderemo tanti soldi. Cerchiamo un attaccante che si adatti bene al Bayern Monaco”

Il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, alla stampa tedesca ha risposto ad alcune domande riguardanti il mercato. Ecco le sue parole: “Spenderemo tanti soldi, finora non abbiamo speso nulla. Abbiamo preso Laimer e Guerreiro a zero. Cerchiamo un attaccante e appena troveremo il giocatore con una certa qualità lo acquisteremo. Kolo Muani? Alcuni nomi sono stati fatti ma ci prenderemo il nostro tempo per vedere chi si adatta meglio al Bayern. Anche Tuchel dirà qualcosa a riguardo. Si può spendere 100 milioni, ma poi deve andare tutto bene nel calciomercato. Stiamo cercando un attaccante, ma è difficile trovarlo. Sono tutti piuttosto costosi. Tutto deve combaciare. Non ci sono molti attaccanti che possono giocare a questo livello. Ecco perché si fanno sempre gli stessi nomi e la concorrenza è agguerrita per loro. Dato che un attaccante costa molto, dobbiamo assicurarci che si adatti bene al Bayern. Gli stessi nomi sono citati sui media: Kolo Muani, Harry Kane, Osimhen, Vlahovic. Stiamo guardando da vicino per vedere chi è più adatto al Bayern. Stiamo anche guardando il lato finanziario. Sono convinto che troveremo un buona soluzione”.

Foto: Twitter Bayern Monaco