Hainer (pres. Bayern): “Stiamo parlando con Rangnick. Dovremo aspettare qualche giorno”

Ralf Rangnick è sempre più vicino a diventare il nuovo tecnico del Bayern Monaco, a partire dalla prossima stagione. Il presidente del club bavarese Herbert Hainer, ai microfoni di Sky Sport Deutschland, ha confermato di aver avviato i contatti con l’attuale CT della nazionale austriaca, dichiarando quanto segue:

“Stiamo discutendo con Ralf. Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. È un ottimo conoscitore del panorama calcistico. Ha una capacità enorme di far crescere i giocatori e le squadre. Tutto quello che sento dalla Nazionale austriaca è molto, molto positivo e tra l’altro abbiamo giocatori che lavorano e hanno lavorato con lui. Se dovesse venire, sarebbe un’ottima scelta per noi. Speriamo che i tempi non siano troppo lunghi, vedremo quando arriverà il via libera definitivo”.

Foto: Twitter Austria