Hainer (pres. Bayern): “Mané ha avuto colloqui con l’Al Nassr per andare in Arabia”

Il futuro di Sadio Mané potrebbe essere in Arabia. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, la stella senegalese sta meditando di lasciare la Baviera ad un solo anno dal suo arrivo. Il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, ne ha così parlato: “Vi hanno. informato che Sadio Mané ha avuto dei colloqui iniziali con l’Al Nassr per andare in Arabia”, le parole riportate dalla Bild.

Foto: sito Bayern