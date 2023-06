Hainer: “Possiamo spendere 100 milioni per un giocatore. Kane? Grande numero 9 ma se vuole rimanere in Premier non possiamo farci nulla”

Il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, ha risposto alle domande di alcuni giornalisti legate al mercato estivo: “Finanziariamente siamo messi molto bene e abbiamo grandi obiettivi. Il Bayern Monaco può spendere 100 milioni di euro per un solo giocatore, ma ne discuteremo intensamente a tra qualche giorno. Siamo un club molto rispettato, e se vuole qualcuno il Bayern Monaco lo può sicuramente prendere, anche dall’Inghilterra. Kane? È un grande numero 9, uno dei migliori in assoluto, ma se il suo desiderio è rimanere in Premier noi non ci possiamo fare nulla”.

Foto: Twitter Bayern Monaco