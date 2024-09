Hainer: “Musiala può diventare il secondo Muller. Faremo di tutto per tenerlo a lungo”

Il Presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, ha rilasciato un’intervista a TZ, nella quale si è mostrato molto tranquillo e sereno sul tema Musiala. Nonostante, infatti, il giocatore abbia il contratto in scadenza al termine della prossima stagione, il numero uno del club tedesco non ha dubbi sul fatto che possa diventare una vera e propria leggenda del Bayern. Queste le sue parole: “Musiala potrebbe diventare il secondo Thomas Muller e restare qui per i prossimi 20 anni. Faremo di tutto per tenerlo”.

Foto: Twitter Bayern Monaco