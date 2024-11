Hainer: “Kompany sta facendo un lavoro eccezionale, speriamo di continuare così”

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, in una intervista a TZ sulla situazione attuale della squadra sotto Vincent Kompany: “La nostra squadra ci sta dando una grande gioia, Vincent Kompany sta facendo un lavoro eccellente. Stiamo giocando un calcio emozionante dall’inizio della stagione e abbiamo vinto tutte le ultime cinque partite senza subire gol. Questo dimostra che Vincent sta costantemente sviluppando la nostra squadra. In Bundesliga siamo in testa alla classifica dopo 10 giornate, cinque punti di vantaggio sul secondo posto, in Champions League siamo sulla strada giusta dopo la vittoria per 1-0 contro il Benfica e in DFB Pokal non vediamo l’ora della partita più importante contro il Leverkusen all’Allianz Arena. Speriamo che le cose continuino così dopo la pausa per le nazionali”.

Foto: Instagram Bayern