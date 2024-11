Hainaut: “Seguivo già il Parma, ci sono passati grandi giocatori. Pecchia mi è sempre stato vicino”

Intervenuto a Radio Serie A, il difensore del Parma Antoine Hainaut ha parlato del suo approdo al club crociato, e del rapporto con il tecnico Pecchia.

“Mio papà ha giocato a calcio ma non professionista. Andavo a vedere le sue partite e da lui ho imparato tanto. Sono stato 10 anni a Lens e poi non mi hanno tenuto, quando me l’hanno detto ho risposto che si stavano sbagliando. E ora sono felice di essere arrivato in Serie A. La mia famiglia è molto importante per me. Boulogne è stato il mio salvagente dopo Lens, avevano un progetto per me e poi mi ha chiamato il Parma. Ero molto felice della chiamata dei crociati, era in Serie B ma è una società che deve stare sempre in A. Avevo tante domande, era un altro Paese e non parlavo la lingua, ma ero molto felice”.

Sul Parma e Pecchia: “Già seguivo il Parma, tanti giocatori sono passati da qua: Thuram, c’era Buffon… giocatori incredibili. Pecchia mi ripete sempre di essere sul pezzo. Sono sempre pronto per giocare e a dare tutto per il club. Per me il mister mi è sempre stato vicino. Ho avuto momenti difficili quando non giocavo e mi hanno ripetuto di lavorare e di portare pazienza che sarebbe arrivato il mio momento”.

Foto: Instagram Hainaut