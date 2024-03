Haidara dopo il rinnovo: “Il Lipsia è una seconda famiglia. Non vedo l’ora di vedere ciò che ci aspetta”

Dopo il rinnovo fino al 2026 con il RB Lipsia, Amadou Haidara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club tedesco: “Sono qui da oramai cinque anni e sono incredibilmente felice. Sento il riconoscimento per le mie prestazioni in tutto il club e soprattutto da parte dei nostri tifosi. Per me è sempre uno dei momenti più belli festeggiare con loro dopo le partite. E abbiamo una squadra eccezionale che ha un potenziale incredibile.

L’RB Lipsia è la mia seconda famiglia e soprattutto negli ultimi due anni abbiamo avuto molto successo. Con Marco Rose ho un ottimo allenatore e so che lui conta su di me: mi fa crescere e mi utilizza in modo tale che io possa sfruttare i miei punti di forza. Non vedo l’ora di vedere tutto ciò che ci aspetta qui al club”.

Foto: Lipsia Instagram