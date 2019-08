Hagi: “Il Real Madrid se prende Neymar vince la Champions. Messi…”

George Hagi ha rilasciato un’intervista al quotidiano AS. Tra i temi toccati, il possibile trasferimento di Neymar al Real Madrid. Queste le sue parole: “Se firma Neymar e gioca con Hazard, vincono di nuovo la Champions League. E anche facilmente. Nessuno, poi, come Zidane sa come trovargli una collocazione tattica. Il brasiliano è un top player e anche se ora non sta molto bene, il valore del giocatore resta immutato: farebbe bene in tutte le squadre del mondo. CR7 è un professionista straordinario, ma Messi ha calcisticamente, intendo come dono qualcosa in più. Mi piacerebbe essere il suo allenatore, lo preferisco a Cristiano Ronaldo ma solo per una mia debolezza. Messi è un mancino. Non posso sceglierne un altro, è il mio stile”.

Foto: Wikipedia