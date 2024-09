Haas al 90′! L’Empoli vola agli ottavi di finale di Coppa Italia: 2-1 a Torino

L’Empoli vola agli ottavi di finale ed elimina il Torino: 2-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Gli uomini di d’Aversa sbloccano la gara al 30′ con la prima rete in azzurro di Ekong: grande discesa di Haas che si ritrova la palla tra i piedi dopo un rimpallo, crossa ed Ekong di testa (e spalla) anticipa Walukiewicz e batte Milinkovic. Nella ripresa, al 74′, arriva la rete del pareggio dei padroni di casa con Adams: olpo di testa vincente sul cross di Ricci, deviato da un difensore che allunga la palla di poco ma non abbastanza per mettere fuori causa lo scozzese. All’86’ sono i granata a sfiorare la rete del vantaggio: Grande azione dell’attaccante granata, il suo tiro ravvicinato è respinto da Seghetti. Ma al 90′ sono i toscani a tornare nuovamente in vantaggio. Angolo di Cacace, tocco in area di Marianucci con palla che finisce ad Haas che da due passi batte Milinkovic. Il Torino non si arrende, ma sale in cattedra il portiere Seghetti: clamorosa parata su Maripan che salva il risultato. Poi bis su Zapata, questa più spettacolare che difficile. Termina così 2-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino, l’Empoli vola agli ottavi di finale di Coppa Italia dove incontreranno la Fiorentina.

Foto: Instagram Empoli