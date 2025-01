Haaland: “Voglio migliorarmi sempre di più. Sono in un grande club”

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha commentato il rinnovo decennale col club inglese: “Sono davvero felice di aver firmato il mio nuovo contratto e di poter guardare avanti per trascorrere ancora più tempo in questo grande club. Il Manchester City è un club speciale, pieno di persone fantastiche con tifosi straordinari ed è il tipo di ambiente che aiuta tutti a dare il meglio di sé. Voglio anche ringraziare Pep, il suo staff tecnico, i miei compagni di squadra e tutti al club perché mi hanno aiutato così tanto negli ultimi anni. Hanno reso questo posto così speciale e ora sono un City a tutti gli effetti. Voglio continuare a svilupparmi, a lavorare per migliorarmi e fare del mio meglio per aiutarci a raggiungere ulteriori successi in futuro”.

Foto: sito Manchester City