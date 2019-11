Haaland: “Vado a letto con i palloni delle triplette, sono le mie fidanzate”

Erling Haaland è l’uomo del momento. Il gioiello norvegese di proprietà del Salisburgo e finito recentemente nel mirino delle big (tra cui la Juventus, come vi abbiamo raccontato), ha parlato così ai microfoni di Dagbladet.no: “I palloni che mi sono portato a casa dopo le triplette sono sul mio letto. Ci dormo insieme e sono felice. Li guardo ogni giorno: la cosa più bella di giocare a calcio è segnare. Sono cinque e li considero come delle mie fidanzate (ride, ndr). Giocare un giorno con Cristiano Ronaldo? No comment”, ha chiuso Haaland.

Foto: Twitter ufficiale Champions League