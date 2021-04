Haaland torna al gol e si sfoga: “Il digiuno è stato una m…!”

Herling Braut Haaland è tornato al gol quest’oggi dopo un digiuno di 4 gare tra Bundesliga e Champions. Il norvegese ha segnato nel poker del Borussia Dortmund al Werder Brema.

Il giocatore, ai media tedeschi, ha parlato a fine gara, rispondendo con sincerità alla domanda del digiuno da gol: “Come è stato questo periodo senza segnare? Una m….! Non l’ho vissuto bene, a me piace segnare e quindi in queste settimane sentivo tante pressioni. Oggi mi sono liberato di un grosso peso”.

Foto: Twitter uff. Dortmund