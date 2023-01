Haaland supera Cristiano Ronaldo: più triplette in Premier League

Erling Braut Haaland non ha nessuna intenzione di fermarsi, l’attaccante norvegese del Manchester City segna a ripetizione senza distinzioni di campionati, squadre e competizioni: sono già venticinque reti in appena diciannove partite in Premier League. Una media di un gol ogni 63′ giocati nel massimo campionato inglese, ad impreziosire questo dato c’è anche l’ennesimo record frantumato dalla punta ex Borussia Dortmund: in appena sei mesi con la maglia dei Cityzens ha già superato Cristiano Ronaldo nel numero di triplette in Premier League (4 contro 3). L’ultimo hat-trick è stato messo a segno nel match odierno vinto 3-0 in casa contro il Wolves. Il Manchester City di Pep Guardiola prova a tenere il passo dell’Arsenal primo, in attesa della partita dei gunners contro il Manchester United, Haaland e compagni si portano a -2 punti ma con due partite in più.

Foto: Instagram ufficiale Manchester City