Haaland sul suo futuro: “Il Dortmund mi sta mettendo fretta affinché io possa prendere presto una decisione per il prossimo anno”

Haaland, al termine della sfida con il Friburgo, ha parlato del proprio futuro: “Il club mi mette pressione affinché io prenda una decisione per la prossima stagione, ma io voglio solamente giocare a calcio. Finora non avevo mai parlato solo per rispetto del club”.

FOTO: Twitter Borussia