Haaland stende il Siviglia (doppietta), finisce 2-3 al Sanchez Pizjuan

Erling Braut Haaland stende il Siviglia al Ramon Sanchez Pizjuan e il suo Borussia Dortmund vince 3-2. Sono diciotto le sue reti in tredici partite di Champions League.

Partono meglio i padroni di casa, al 7′ Suso trova la deviazione di Hummels e non può nulla Hitz. Poi però sale in cattedra Haaland: il norvegese prima invita Dahoud al tiro dalla distanza, poi ribalta il punteggio e cala il tris dopo una ripartenza guidata da Reus. All’intervallo è 1-3, i tedeschi sono devastanti in velocità e fanno male ogni volta che arrivano nei pressi della porta avversaria.

Lopetegui si accorge delle difficoltà dei suoi e cambia tutto il trio offensivo: fuori Suso, Gomez ed En-Nesyri, dentro Torres, de Jong e Munir. Ora gli andalusi sono più intraprendenti e dopo un palo arriva all’84’ la rete che regala un po’ di speranze in vista del ritorno, rete che porta la firma di de Jong.

Foto: Twitter Borussia Dortmund