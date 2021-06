Haaland, spese folli in vacanza. Mezzo milione per un pranzo e mancia da trentamila euro

Mentre si sta giocando l’Europeo, Erling Haaland si sta godendo le sue vacanze dato che la Norvegia non si è qualificata. Secondo quanto ha riportato Sportime, un noto giornale greco, l’attaccante del Borussia Dortmund non sta badando a spese in vacanza a Mykonos e sono arrivati dettagli su una giornata particolarmente dispendiosa per Haaland e il suo gruppo di amici. In una cena al ristorante Nammos dell’isola, Haaland avrebbe speso in totale mezzo milione. Un’esperienza da annoverare per i commensali del n0rvegese, ben 500mila euro di conto totale per un pranzo di 5-6 ore infatti non sono da tutti. Tanto cibo e ben quattro bottiglie di champagne Cristal Vintage hanno rimpolpato lo scontrino a cui il calciatore ha dovuto rispondere con un assegno molto consistente. Ma non è tutto, perché, l’ottima accoglienza riservata dal locale si è meritata anche un’incredibile mancia da ben 30mila euro.

Foto: Twitter Borussia Dortmund