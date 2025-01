Haaland: “Sono stati due mesi strani. Guardiola? È più affamato che mai”

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club inglese, parlando del momento vissuto recentemente dalla squadra di Guardiola.

Queste le sue parole: “Siamo abituati a vincere, quindi è stato davvero strano negli ultimi due mesi. Penso che forse sia stato positivo per noi e per avere questa sensazione per far bruciare qualcosa dentro di noi per continuare ad andare avanti. È bello aver vinto le ultime tre, è stata una settimana fantastica e siamo tutti felici. Continuiamo ad andare avanti. Quando perdi, puoi perdere la fiducia e all’improvviso abbiamo iniziato a perdere. È un club vincente qui e se guardi solo agli ultimi dieci anni non ci sono state molte partite perse. È stato strano, ma mi ha dato la motivazione e la fame per continuare, per migliorare e per dare il massimo. Si può parlare di quanto siamo stati sfortunati con gli infortuni e lo siamo stati, ma non si possono cercare scuse. La cosa positiva è che abbiamo così tante partite e possiamo andare direttamente alla partita successiva per cercare di cambiare le cose ed è quello che stiamo facendo. Inoltre, in allenamento abbiamo un allenatore affamato che è più affamato che mai e questa è una cosa che adoro e mi dà motivazione, vedere quanto è affamato e motivato nonostante tutto quello che ha vinto e fatto per il calcio per così tanti anni”.

Foto: Instagram Manchester City