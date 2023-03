Haaland: “Serata magica. I 5 gol? Sono confuso, non li ricordo bene”

Erling Haaland ha parlato ai canali ufficiali della Uefa copo la vittoria contro il Lipsia con una sua cinquina.

Queste le sue parole: “È una grande serata. Sono davvero orgoglioso di giocare in Champions League: adoro questa competizione, lo sanno tutti. Cinque gol, vincere 7-0 in questa competizione: sono veramente felice”.

Ci racconti i 5 gol? “Sono un po’ confuso nella mia testa, quindi non ricordo i gol. Ricordo di aver tirato, senza pensare. Ero così stanco dopo i festeggiamenti. Abbiamo lavorato sul pressing in allenamento ieri. Soprattutto a casa, dobbiamo fare pressione, dobbiamo correre. Siamo così bravi a prendere la palla e ad andare in avanti, soprattutto quando De Bruyne riesce a portare la palla davanti a sé, verso la porta”.

