Haaland regala la maglietta a un tifoso, ma gli viene sequestrata. Il norvegese gliela dona di nuovo

La risposta è stata scontata, e quindi la vicenda si è chiusa con un lieto fine.

Il bel gesto di Haaland, però, ha fatto storcere il naso a qualcuno: vederlo così disponibile con chi ha invaso il campo, preoccupato che questa storia possa spingere altri tifosi a fare altrettanto, non hanno ben visto il regalo dell’ attaccante. Ma nel calcio, è giusto anche vivere momenti bello come li ha vissuti Sven.

Yes can you ask him if the jersey of 1 half yesterday is ok? https://t.co/NhiR9G4F0M pic.twitter.com/1ViWdQ3dWi

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 17, 2021