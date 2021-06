Haaland prende le distanze dalle “spese folli”. E aggiunge: “Fake news”

Erling Haaland ha pubblicato sul suo profilo Twitter un messaggio dove prende le distanze dalla notizia lanciata dalla Grecia sulle “spese folli” fatte dall’attaccante del Borussia Dortmund in vacanza a Mykonos. Ecco quanto scritto da Haaland: “Penso che abbiano dimenticato le portate principali. Fake news“.

…I think they forgot the main courses🤡🤦🏼‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 26, 2021