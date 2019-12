Haaland: “Orgoglioso di aver fatto parte del Salisburgo. Ecco perché ho scelto il Dortmund”

Pochi minuti fa il Borussia Dortmund ha annunciato l’acquisto di Erling Braut Haaland. Lo stesso attaccante ha salutato il Salisburgo con queste parole: “Il mio trasferimento al Salisburgo è stata finora la migliore decisione della mia vita. Ho avuto l’opportunità di imparare così tanto in un ambiente perfetto e in breve tempo. Sono estremamente grato a tutti nel club per questo. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra e auguro a tutti che la stagione a Salisburgo possa continuare con tanto successo. Penserò sempre con grande gioia al Salisburgo”. Poi lo stesso Haaland da spiegato la scelta Dortmund: “Ho avuto intense discussioni con i dirigenti del club e lo staff tecnico, in particolare con Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc e l’allenatore Lucien Favre. Fin dall’inizio ho avuto la sensazione che volessi assolutamente trasferirmi questo club, seguire questa strada e giocare a calcio in questa incredibile atmosfera di Dortmund di fronte a oltre 80.000 spettatori. Sto già sognando per questo”.

https://twitter.com/RedBullSalzburg/status/1211296469808041985

Foto: Twitter ufficiale Salisburgo