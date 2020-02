Haaland: “Mi sto trovando bene in questa competizione, ma devo lavorare ancora”

L’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland – autore di una doppietta nella vittoria contro il Psg – a margine della gara ha parlato del suo momento (10 reti in 7 presenze in Champions League).

“So che devo migliorare ancora tanto, si è visto anche oggi. Devo continuare a lavorare duro. Non è mai sufficiente: mi sto trovando bene in questa competizione ma devo lavorare ancora. Sul secondo gol. Non ci ho pensato troppo, mi sono semplicemente goduto il momento. È bellissimo segnare una rete del genere”.

Foto: Twitter ufficiale Borussia Dortmund