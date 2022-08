Haaland: “La tripletta è motivo d’orgoglio. Il City mi ha acquistato per fare gol”

Erling Haaland porta il Manchester City alla vittoria: sua la tripletta contro il Crystal Palace. A gara terminata, l’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni alla BBC: “Giocare queste partite e fare gol sono parte del mio lavoro. Credo sia il motivo per il quale mi hanno acquistato: cambiare la partita quando la situazione si complica. Oggi ho provato una bella sensazione, la tripletta è un motivo d’orgoglio straordinario, sia per me che per la mia famiglia. Sono sicuro che mio padre mi dirà che ho ancora un gol in meno di lui in Premier, quindi devo raggiungerlo e superarlo il prima possibile”.

Poi, sull’inserimento nel City: “Non ho avuto problemi, sono in una squadra dove ognuno si fida del compagno. Sono consapevole che le occasioni arriveranno, dovrà sfruttarle. Il nostro segreto sta nella mentalità. Lavoriamo duramente, il primo tempo con Palace è stato un avvertimento. Occorre sempre esser concentrati, allenarci e migliorare per crescere. Non deve più accadere di prendere gol nei primi minuti”.

Foto: Sito Manchester City