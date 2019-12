Haaland, la lunga rincorsa di mezza Europa e la sua volontà esaudita

Il Borussia Dortmund anticipa tutti e piazza il colpo da novanta: il club tedesco ha preso Erling Braut Haaland, classe 2000, talento prelevato dal Salisburgo e protagonista di un grande inizio di stagione (già 28 gol in stagione). Contratto fino al 2024, l’attaccante si unirà ai nuovi compagni il 3 gennaio e inizierà la sua nuova avventura in Germania. Vi abbiamo raccontato le evoluzioni delle ultime settimane con il forte interesse di Juve, Lipsia, Manchester United e appunto il Dortmund. Una lunga rincorsa che ha visto come protagonisti i top club di mezza Europa, una bagarre inevitabile considerati i numeri da urlo del gioiello norvegese. Vi avevamo svelato che la volontà del diretto interessato – che aveva posto come condizione la necessità di essere titolare – avrebbe fatto la differenza. E così è stato, considerato che ora Haaland alla corte di Favre avrà senza dubbio la possibilità di giocarsi le sue carte in un campionato (la Bundesliga) che può esaltare le sue caratteristiche da predestinato.

https://twitter.com/BlackYellow/status/1211294163234443265

Foto: Twitter ufficiale Champions