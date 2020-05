Haaland: “La Bundesliga riparte? Notizia favolosa! Qui ho iniziato bene e voglio continuare a segnare”

Erling Haaland, giovane attaccante norvegese del Borussia Dortmund ed ex Salisburgo, ha parlato a Sky Sport Germania: “È stato bellissimo sentire la notizia sulla ripartenza della Bundesliga, è favoloso aver avuto il via libera. Ovviamente gli allenamenti di squadra sono importanti per lavorare sulla parte atletica e sulla tecnica, ma sono anche importanti per mantenere il rapporto con i compagni. Io però mi sono allenato tanto anche da solo a casa durante gli ultimi mesi, quindi non vi preoccupate: sono in forma. I miei 12 gol in 11 partite? Senza dubbio ho iniziato bene qui a Dortmund, mi sto concentrando sul lavoro per migliorare ogni giorno, vedo che curando i dettagli imparo sempre di più, cerco di essere nella miglior forma possibile”.

Foto: Borussia Dortmund Twitter