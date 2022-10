Haaland, il Southampton è stata la sua decima vittima consecutiva

Ormai non fa più notizia il gol di Erling Haaland. Il centravanti norvegese sta trascinando il Manchester City, attualmente primo in classifica in attesa di capire cosa farà l’Arsenal nel big match contro il Liverpool di oggi pomeriggio (ore 17:30). Se dunque i gol del gigante norvegese non stupiscono più, allora potrebbe essere interessante qualche dato che lo caratterizza: con il gol di ieri nel 4-0 al Southampton, Haaland è andato a segno per il decimo match di fila.

Foto: instagram Manchester City