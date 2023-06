Haaland: “Il sogno è portare a casa il treble. Ci sono due finali ma se le giochiamo al meglio possiamo vincerle”

Erling Haaland alla BBC si è concesso un’intervista dove ha parlato dei prossimi obiettivi, su tutti la finale di Champions League del prossimo 10 giugno: “Sarebbe qualcosa di irreale portare a casa il treble, anche se questo è il motivo per il quale il club mi ha acquistato. Non dobbiamo nasconderlo e farò di tutto per cercare di realizzarlo. È questo il mio sogno più grande e spero che diventi realtà. Ovviamente, però, non sarà facile: ci sono due finali contro due buona squadre. Saranno entrambe motivate e pronte a tutto, ma se giocheremo al meglio abbiamo buone possibilità per portarle a casa entrambe”.

Il commento sulla Premier League: “Li abbiamo inseguiti tutta la stagione e quando abbiamo vinto il titolo è stato davvero bellissimo. La missione, però, non è ancora compiuta. Ci mancano due finali: solo dopo potremmo pensare di rilassarci”.

Foto: Instagram Haaland