Haaland: “Il gol è come una droga per me. Non c’è niente che superi questa sensazione”

Erling Haaland ha provato a esprimere a parole la sensazione che prova (spesso) quando segna. L’attaccante del Borussia Dortmund ne ha parlato così al giornale norvegese VG: “Segnare è la mia vita, non c’è niente che batta questa sensazione: il gol è come una droga per me. Spero di rientrare per la partita col Wolfsburg del prossimo 3 gennaio e di poter subito andare a segno“.

Foto: Twitter Borussia Dortmund