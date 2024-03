Haaland: “Il calcio è la mia vita, cerco sempre di migliorare. Voglio diventare il miglior giocatore possibile”

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa insieme a Guardiola, alla vigilia della gara con il Copenaghen.

Queste le sue parole: “Puoi vederla in due modi: l’anno scorso ne ho segnati 36 in Premier League e quest’anno ne ho segnati 18. Puoi pensare se per me vada bene oppure no. Penso che sia stata una buona stagione. Ho sbagliato molte occasioni. Continuerò a sbagliare occasioni e segnerò comunque gol. Sbaglierò occasioni in futuro e la gente mi criticherà. Mi concentrerò sul segnare più gol e sul provare a segnare”.

L’attaccante norvegese ha poi raccontato di come da ragazzino si arrabbiasse quando sbagliava un gol: “È stata una sfida per me quando ero giovane. Comincerei a piangere se perdessimo e sbagliassi molte occasioni. Ho lavorato tanto e pretendo tanto da me stesso, i miei compagni e l’allenatore pretendono tanto da me. Alla fine, è tutto qui. Fin qui tutto bene. È qualcosa su cui ho lavorato in modo naturale. Tutto nella vita, se ci pensi troppo, non va bene. Se sei stressato non va bene. La mia vita riguarda il calcio, quindi è quello su cui mi concentro. Ho una carriera, il mio obiettivo è essere il miglior giocatore possibile”.

Foto: twitter Manchester City