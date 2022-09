Haaland: “Guardiola mi piace perché mi assomiglia. Cura i dettagli in maniera ossessiva”

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha parlato a Telemundo Sports, soffermandosi sull’inizio di stagione straordinario e sul rapporto con Pep Guardiola.

Queste le sue parole: “Meravigliato di questo ottimo inizio di stagione? Un po’ lo sono, ma non è uno shock perché conosco le mie qualità e quella della squadra in cui gioco. Ho ottimi compagni di squadra, è un bel club. Amo giocare in questo stadio e finora ci siamo divertiti”.

Rapporto con Guardiola: “Finora sta andando tutto bene perché è un po’ un maniaco del calcio, come me. Entrambi amiamo il calcio, lui ne va matto ed è qualcosa che mi piace. Pensa sempre a come migliorare i giocatori.. È complicato ma ho cercato di assimilare il sistema di gioco il più velocemente possibile perché non posso perdere tempo a fare altro”.

