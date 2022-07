Haaland già protagonista, sua la rete della vittoria con il Bayern

Nella notte si è giocata anche Bayern Monaco e Manchester City. Dopo un ritardo causato dall’arrivo di un tempesta, il match inizia ma viene sospeso dopo 15 minuti. In questo quarto d’ora i citizens si portano in vantaggio con la prima marcatura di Haaaland. Le squadre tornano in campo dopo 40 minuti per un breve riscaldamento, prima di ricominciare la gara che viene accorciata ad 80 minuti, 40 per tempo. Il match non vede più marcature e quella del norvegese di conseguenza consegna la vittoria agli uomini di Guardiola.

Foto: twittter Manchester City