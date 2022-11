Haaland fuori col Siviglia, Guardiola: “Non ha senso rischiarlo”

Erling Haaland salterà la sfida di Champions League di domani contro il Siviglia. A confermarlo il tecnico Pep Guardiola in conferenza stampa. La partita non è influente ai fini della classifica, con gli inglesi che hanno già vinto il girone, mentre gli spagnoli sono aritmeticamente in Europa League. Il norvegese aveva subito una contusione al piede nel corso della sfida contro il Borussia Dortmund e non ha preso parte all’ultima partita di Premier League contro il Leicester. “Non è disponibile per domani, sta meglio rispetto a qualche giorno fa ma non è al 100%. Non vogliamo rischiare, non avrebbe senso. Speriamo di averlo a disposizione per la partita contro il Fulham”.