Haaland firma un contratto faraonico con Nike

Il ventiduenne bomber norvegese Erling Haaland ha firmato un contratto con Nike. L’attaccante del Manchester City (42 reti in 37 partite) riceverà ben 23 milioni di euro annui dal brand statunitense che produce calzature, abbigliamento e accessori sportivi. Ad annunciare l’accordo è stata la stessa azienda attraverso un comunicato ufficiale: “Il norvegese Erling Haaland ha firmato, inaugurando la fase successiva del calcio di Nike. Il giocatore si unisce ad atleti come Kylian Mbappé, Alexia Putellas, Cristiano Ronaldo, Ada Hegerberg, Marcus Rashford, Leah Williamson, Kevin De Bruyne, Megan Rapinoe e Sam Kerr nell’incredibile roster di Nike. L’ascesa senza precedenti di Haaland attraverso il calcio europeo per club, completa di un ritmo sbalorditivo di gol da record, consolida la sua impronta sul futuro del gioco del calcio”.

Foto: Instagram Manchester City