Haaland eguaglia un record di CR7: 100 gol in 105 partite con un club

Erling Haaland è arrivato a quota 100. Con la rete contro l’Arsenal di ieri, il norvegese ha raggiunto la tripla cifra con il Manchester City. Un risultato che lo porta ad eguagliare un record storico, quello di Cristiano Ronaldo, che è il calciatore ad aver messo a segno 100 gol nel minor numero di partite con la stessa squadra, ovvero 105. Haaland, nella gara contro l’Inter di Champions, aveva mancato l’opportunità di diventare il primatista assoluto in questa particolare classifica, segnando in 104 partite, ma non ci è riuscito. Haaland quindi eguaglia CR7 e supera Luis Suarez, che aveva raggiunto i 100 gol dopo 120 partite con il Barcellona.

Foto: Instagram personale