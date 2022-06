Haaland e Lukaku: i segreti di un fisico super

La Gazzetta dello Sport ha fatto un approfondimento sul fisico di due tra gli attaccanti più importanti del panorama calcistico europeo: si tratta di Haaland e Lukaku. Il primo è un nuovo acquisto del Manchester City mentre il secondo potrebbe, dopo un solo anno, fare ritorno all’Inter.

Uno dei punti fondamentali della tenuta del loro fisico è ovviamente quello inerente alla dieta: nel caso dell’attaccante del Chelsea, questa è stata seriamente presa in considerazione nel momento dell’arrivo all’Inter. “Da quando sono qui all’Inter abbiamo fatto un’analisi del mio corpo e molto è cambiato: mangio molta insalata, pesce, che ha un ottimo effetto su di me. Mi piace la carnitina, mi fa stare bene, e assumo vitamine. La mia dieta consiste in insalata per pranzo, molto petto di pollo, pasta shirataki” sono le parole riportate dalla stessa Gazzetta su quello che disse Lukaku in merito alla sua dieta. Haaland, invece, segue una dieta da 4.000 calorie al giorno:Pollo, pesce, grassi buoni, pochissimi condimenti, carboidrati solo a pranzo, possibilmente integrali, e nessuno sgarro.

In entrambi i casi, poi, si parla del riposo e dell’importanza che questo ha: nel caso di Lukaku, si diceva spesso che lui preferiva allenarsi sempre, anche nei giorni di riposo. Negli ultimi tempi ha invece capito quanto sia importante gestire il riposo e il recupero approfittando dei momenti liberi per dormire e “ricaricare”. Stesso discorso per Haaland, che cerca di dormire sempre almeno 7 ore andando a dormire e risvegliandosi sempre alla stessa ora. Nei momenti di riposo, inoltre, il norvegese cerca sempre di approfittarne e di fare movimento… camminando. Non a caso, infatti, ama passeggiare nei boschi.

Foto: Haaland sito Manchester City