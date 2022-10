Haaland e la clausola pro Real dal 2024: una notizia vecchia e fin troppo nota

Prima le notizie, poi il resto. Quella su Erling Haaland e la clausola non è una notizia. Anzi, è vecchia, di quasi 20 giorni fa, raccontata dal Chiringuito che ha ribadito come dal 2024 il fenomeno norvegese possa liberarsi dal Manchester City dietro pagamento di una clausola. Quindi, indiscrezione già nota al mondo e che va soltanto registrata anche venti giorni dopo. La Pimenta (la stessa che aveva parlato di Pogba alla Juve già lo scorso dicembre) non ha voluto specificare una situazione nota. Ma ormai è un segreto di Pulcinella. Ricordiamo che nel 2021 il Real era stato il club che – come anticipato il 21 giugno – aveva raggiunto un accordo con l’entourage di Haaland, salvo poi scoprire che Benzema sarebbe stato… insostituibile. Un discorso rinviato? C’è ancora tanto tempo davanti, di sicuro non è una notizia.