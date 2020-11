Haaland è insaziabile, una macchina da gol

Erling Haaland è un alieno, lo sappiamo tutti. Ma è anche una macchina da gol che continua a segnare diventando insaziabile con la maglia del Borussia Dortmund. Sei gol in poco più di tre giorni, un marziano sceso sulla terra che sta bucando le difese di mezza Europa. Il classe 2000, non solo si sta divertendo, ma sta facendo divertire i tifosi gialloneri, gli addetti ai lavori e anche i semplici appassionati. Nel 2020 ha segnato 39 reti tra club e nazionale. L’attaccante norvegese, con la doppietta di ieri sera al Club Brugge ha toccato quota 16 goal in 12 partite in Champions League, uno score da paura tanto da polverizzare il record precedente di van Nistelrooy. Spazzato via anche Mbappé, l’astro nascente del calcio europeo che in Champions non riesce a dire mai la sua. Numeri paurosi se messi a confronto con Messi e Cristiano Ronaldo. L’argentino per segnare 16 goal ci ha impiegato 29 partite, il portoghese invece ben 53. Numeri da capogiro, che rendono Haaland uno dei migliori nonostante la giovanissima età.

Foto: twitter uff Borussia D.