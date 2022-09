Haaland, due triplette e doppia cifra in meno di un mese

Non che ci fosse bisogno di una conferma, ma Erling Haaland ha confermato di essere un’autentica macchina da guerra. Attaccante con un fiuto incredibile e con un repertorio infinito. Neanche un mese di campionato in Premier e già doppia cifra per Haaland: due triplette consecutive, altri tre squilli in precedenza e il gol di ieri che non è servito al Manchester City per battere l’Aston Villa. Ma che ha consentito a Haaland di raggiungere quota 10 in 6 partite, la famosa doppia cifra che per molti attaccanti è spesso l’obiettivo stagionale. Mentre per Haaland, in poche settimane, è stata quasi una passeggiata di salute: se questo è il biglietto da visita, chissà quanto record frantumerà…

Foto: Manchester City Instagram