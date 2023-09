Haaland dopo la tripletta: “Sono tornato, nessun problema per me. Ho sempre fame”

Tripletta per Erling Haaland e solito cinismo davanti alla porta nel match che il Manchester City ha vinto 5-1 contro il Fulham. Nel post partita l’attaccante norvegese ha parlato così: “Sono tornato, nessun problema per me – si legge sulle pagine del ManchesterEveningNews.co.uk -. Ho sempre fame, è una nuova stagione e sono pronto. Abbiamo iniziato un po’ tardi e in modo un po’ negligente perché abbiamo giocato fino all’ultima della scorsa stagione visto che siamo il miglior club. Miglioreremo sempre”.

Foto: Instagram Haaland