Haaland dopo la sconfitta contro l’Aston Villa: “Guardiola troverà la soluzione”

Intervenuto ai microfoni di TNT Sport, Erling Haaland, ha così parlato di Pep Guardiola dopo la sconfitta contro l’Aston Villa: “Guardiola? Ha vinto la Premier League sei volte in sette anni, quindi non lo dimenticheremo mai. Troverà le soluzioni. Lo ha fatto ogni singolo anno. Noi crediamo ancora in lui, dobbiamo lavorare più duramente che mai in questo momento. Cosa mi ha detto Guardiola nel tunnel? Sono i piccoli dettagli, non ricordo adesso. Penso che abbiamo appena perso una partita, un’altra. Non ricordo, ma probabilmente erano delle piccole istruzioni per fare le cose meglio”.

Foto: Twitter Manchester City