Haaland dona premi in denaro a tre piccoli club norvegesi

Erling Haaland fa parlare di se non solo per i gol che mette a referto a raffica. Con la maglia della sua nazionale, la Norvegia, è stato protagonista della pausa per le Nazionali andando a siglare addirittura 5 gol in tre partite. L’attaccante del Borussia Dortmund si mette in evidenza anche fuori dal campo e per iniziative sociali importanti.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Sport, Haaland avrebbe donato al Rosseland BK, al Bryne FK e al Grorud, i premi in denaro ricevuti per aver preso parte alle gare della Nazionale oltre ai bonus per i gol messi a segno.

Un gesto stupendo che fa onore al gigante norvegese, sempre più idolo in patria e che ora sogna di poter tornare a giocare ai Mondiali di calcio.

Foto: Twitter Dortmund