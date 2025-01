Haaland da record: accordo di oltre 9 anni col City. Tolta la clausola rescissoria

In un periodo non proprio felicissimo, per i tifosi del Manchester City potrebbe però presto giungere una notizia molto più che positiva. Secondo quanto anticipato da The Athletic, il club inglese sarebbe a un passo da un clamoroso accordo con l’attaccante Erling Haaland, per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Il tabloid inglese parla di una proposta da record di nove anni e mezzo di contratto, che lo legherebbe alla squadra fino al 2034. In aggiunta, verrà rimossa la clausola rescissoria presente sul contratto attuale, in scadenza nel 2027. Per adesso non sono state specificate le cifre annuali del futuro ingaggio della stella norvegese.

Foto: Instagram manchester City