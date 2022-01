L’attaccante norvegese del Borussia Dortmund Erling Haaland è stato costretto al cambio nel match contro contro l’Hoffenheim. Il giocatore giallonero è stato sostituito al minuto 63′ per un problema muscolare all’inguine, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave in quanto è uscito camminando sulle proprie gambe.

FOTO: twitter personale