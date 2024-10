Haaland come Ibra: gol con un colpo dello scorpione allo Sparta Praga

44 gol in 42 partite di Champions. Erling Haaland mette la firma anche nel 5-0 contro lo Sparta Praga. Ma va raccontato il suo gol del 2-0. Una giocata che per certi versi ricorda alcune specialità di casa Zlatan Ibrahimovic, con mosse si arti marziali, un po’ come quello fatto nell’Europeo del 2004, tra Italia e Svezia. In mezzo a tutti i difensori Haaland prende posizione, aspetta il pallone e lo manda in porta con un colpo di tacco al volo in acrobazia, una sorta di sforbiciata al contrario che ha lasciato tutti di stucco. Un colpo dello scorpione, un tacco volante, una prodezza di Hhaland.

Foto: sito Manchester City