Haaland-City, il centravanti dei sogni. E ora Pep non ha alibi

Il famoso centravanti che voleva: Erling Haaland. Lo stesso che aveva chiesto la scorsa estate quando il Manchester City aveva cercato in ogni modo di strappare Kane al Tottenham. Ma aveva trovato il semaforo rosso, malgrado mille tentativi.

Adesso la grande operazione, con il pagamento della clausola per un affare da circa 100 milioni (più 30 di ingaggio a stagione per il fenomeno norvegese). Ora Guardiola, bravo a giudicare le operazioni di mercato degli altri, non ha più alibi.

Nel corso degli anni il Manchester City ha speso di tutto e di più pur di accontentarlo, alla ricerca di quella dolce ossessione chiamata Champions. Ora la palla passa a Guardiola, per fare in modo che l’incubo si dissolva. Con un Haaland in più, un certo De Bruyne al suo servizio (e non solo), il City dovrà fare in modo che quell’ossessione diventi una conquista.

Foto: Twitter Borussia